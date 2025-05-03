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Трамп запустит массовые сокращения в ЦРУ

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Президент США Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах страны. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Ссылаясь на неназванных лиц, знакомых с этими планами, газета уточнила, что персонал ведомства в Лэнгли намечается сократить примерно на 1,2 тысячи человек. Всего же, по информации издания, в ЦРУ работают около 22 тысяч сотрудников.

Согласно изложенным в публикации сведениям, американская администрация уже проинформировала Конгресс США о своих замыслах сокращения численности сотрудников органов разведки.

Предполагается, что это сокращение будет идти в течение нескольких лет. Пока неясно, какие именно подразделения ЦРУ могут быть затронуты сокращением кадров.

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