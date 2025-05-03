Уолтц отказался от должности посла в Саудовской Аравии

Должность посла Соединенных Штатов в Саудовской Аравии была предложена бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, который в итоге предпочел назначение постоянным представителем страны при ООН. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CBS.

По ее сведениям, Уолтцу в связи с решением президента страны Дональда Трампа освободить его от должности помощника по нацбезопасности, было предложено самому выбрать новый пост. «В беседах с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу были предложены должности посла в нескольких [странах], включая Саудовскую Аравию. После некоторых размышлений Уолтц остановился на работе постпредом при ООН», - пишет CBS.

Как сообщил ранее портал Axios, основным кандидатом на пост помощника президента США по национальной безопасности является заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Кроме того, по данным газеты Politico, в списке кандидатов на этот пост фигурировали старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка и посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл.

Трамп в четверг заявил о том, что его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем США при ООН, временно исполняющим обязанности помощника президента по нацбезопасности станет госсекретарь США Марко Рубио.