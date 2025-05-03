Ход против Турции. Чем ответит Анкара?

На энергетической карте Ближнего Востока может появиться новый проект, способный составить конкуренцию Турции. Речь идет о нефункционирующем с 2003 года нефтепроводе Киркук—Банияс, который проходит по территории Ирака и Сирии, и который Багдад пытается сегодня восстановить. Отметим, что аналитики расценивают данный проект не только в качестве инвестиций в инфраструктуру, но и как стратегический шаг, способный изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Ибо, если этот маршрут будет введен в эксплуатацию, то Турция может понести потери как в виде транзитных доходов, так и утратив статус ключевого в регионе энергетического хаба.

Ирак, являясь вторым после Саудовской Аравии государством в ОПЕК по объемам добычи нефти, играет критически важную роль на глобальном энергетическом рынке. Однако 85 процентов иракской нефти экспортируется через Персидский залив. А это значит, что любые потрясения в Ормузском проливе, включая обострения ситуации, эмбарго или проблемы с безопасностью судоходства, могут в течение суток обернуться для Багдада миллиардными убытками. Что за рокировка? Проходящий через территорию Турции нефтепровод Киркук—Джейхан когда-то обеспечивал поставки на уровне 400–500 тысяч баррелей в сутки. Однако в последние годы на фоне юридических споров объемы его эксплуатации были сокращены, и Анкара использует эту ситуацию как рычаг давления на переговорах с Багдадом. Приоритетом же Ирака, в свою очередь, остается диверсификация экспортных маршрутов. И на этом фоне проект Киркук—Банияс приобретает особую, стратегическую актуальность.

Несмотря на то, что гражданская война в Сирии нанесла серьезный ущерб экономической инфраструктуре этой страны, порт Банияс на побережье Средиземного моря по-прежнему действует. Сообщается, что правительство в Багдаде работает над восстановлением трубопроводов от Киркука до Банияса, что позволит иракцам поставлять свою нефть напрямую на Средиземное море. Следовательно, реализация маршрута Киркук—Банияс может превратить Сирию в важный энергетический узел, финансируемый за счет нефтяных поступлений в рамках процесса восстановления. Что в итоге даст новой администрации в Дамаске важный источник дохода и частично восстановит ее позиции в региональном раскладе сил. В то же время, стоит учитывать, что турецкий терминал Джейхан (Юмурталык) обслуживает нефть не только из иракского Киркука, но также поставки из Азербайджана и района Мосула. Кроме того, нефтяные месторождения, находящиеся под контролем правительства Иракского Курдистана, уже много лет используются для экспорта через Джейхан, принося Эрбилю независимые доходы. Не стоит также сбрасывать со счетов подсанкционную Россию, рассматривающую Турцию, как потенциальный центр сбыта своего газа. Все эти факторы сохраняют за Анкарой статус основного регионального энергетического узла. Что скажет Курдистан? Если проект Киркук—Банияс будет реализован, то Багдад попытается установить контроль над нефтяными доходами севера страны. С помощью данного трубопровода власти Ирака рассчитывают ослабить экономическую основу Иракского Курдистана и вернуть мятежный регион в орбиту центрального правительства. Однако эксперты сомневаются, что курды, получающие независимые доходы через Джейхан, согласятся передать контроль Багдаду.

С другой стороны, продолжающееся присутствие на северо-востоке Сирии террористов РПК/ОНС, которых поддерживают США, ставит реализацию проекта Киркук—Банияс под угрозу. Как известно, большинство энергетических и водных ресурсов Сирии находятся именно в этих районах, а потому Анкара и Дамаск стремятся как можно скорее вернуть эти территории под контроль правительства Ахмада аш-Шараа. По мнению экспертов в Анкаре, Турция, чтобы не допустить потери влияния на энергетическую карту Ирака, должна предпринять ряд стратегически выверенных шагов. Прежде всего, ей необходимо в кратчайшие сроки завершить модернизацию трубопровода Киркук—Джейхан. Анкара должна доказать, что именно по ее территории пролегает наиболее эффективный и безопасный маршрут, обеспечив ему техническое обслуживание, безопасность и цифровой мониторинг трубопровода. Во-вторых, Турция может предложить Багдаду новые модели торговли и инвестиций. Эксперты считают, что маршрут Киркук—Джейхан можно сделать более привлекательным с экономической точки зрения путем создания совместных нефтеперерабатывающих проектов, энергетических свободных зон, инвестиционных стимулов и прямых гарантий закупок.