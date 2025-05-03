У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат

Недавно в интервью ABC News Дональд Трамп сделал очередное заявление, которое порядком разозлило украинцев. Американский президент в свойственной ему манере сказал, что Путин не захватит Украину, потому что уважает его, Трампа: «Я думаю, если бы я не выиграл выборы, он получил бы всю Украину». В то же время в эфире другого телеканала, Fox News, специальный представитель президента США генерал Кит Келлог сказал совершенно противоположное: «Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года она не достигла никаких серьезный успехов. Они не взяли Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от Днепра, являющегося серьезным препятствием. Они не взяли Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат. И она на самом деле ничего не сдвинули с места. Есть движение на метры, а не на мили». Генерал, повоевавший и во Вьетнаме, и в Ираке, все-таки больше смыслит в войне, чем Дональд Трамп. Никакую Украину Путин не получил бы и не получит. Журнал Forbes привел свои подсчеты. За апрель российские войска сумели захватить 176 квадратный километров украинской территории. Это обошлось им в 36,6 тысячи убитыми и ранеными, было потеряно 4800 единиц техники.

Подсчет показывает, что при таком темпе и такой цене Россия захватит всю Украину к 2256 году, угробив 101 миллион солдат. Иными словами, этого не произойдет никогда. Напомним, непрерывное наступление российских войск идет с осени 2023 года. Бои за Авдеевку, с которых пошло продвижение по Донецкой области, начались в октябре того года. От Авдеевки до Покровска, под которым наступление захлебнулось, 44 километра по прямой, от Донецка - 55. Взятие Покровска русские генералы планировали на ноябрь прошлого года. Сейчас город даже не в окружении, а часть территории на юго-запад от Покровска была освобождена ВСУ. Продолжаются бои на околицах Часова Яра и Торецка, которые давно должны были пасть, и об этом заявляли пропагандистские каналы. Наступление на харьковском направлении, где броском предполагалось взять приграничный Волчанск, закончилось провалом, Волчанск в руинах, но в украинских руках.

Все это происходило и происходит в ситуации, когда американская помощь пересохла, а европейская идет весьма сдержанным потоком. Залогом устойчивости ВСУ в обороне являются мужество и военное умение украинских солдат и собственная оборонная промышленность, в десятки раз нарастившая производство, несмотря на непрерывные ракетно-дроновые обстрелы. Заслуги Трампа тут не просматривается, скорее, наоборот, отказ от поддержки Украины хотя бы на том уровне, на котором он осуществлялся при Байдене, существенно затруднил положение украинской армии. Но ничего, справились. И нет никаких оснований считать, что Украина не справится еще двести с лишним лет, о которых написал Forbes. Тем более, что у Путина этого времени точно нет. Путин и его армия не смогли воспользоваться шансом, который им будто бы предоставился со второй половины 2023 года и усилился в 2024-м, когда прекратились американские поставки.