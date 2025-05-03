Митинги, дожди и снегопад

Тулькарм (Западный берег, Палестина). Палестинцы после приказа израильских солдат покидают свои дома во время операции в лагере беженцев
Лондон (Великобритания). Партия евроскептиков "Реформировать Соединенное Королевство" во главе с Найджелом Фараджом – сторонником Трампа в Британии, победили на выборах в местные органы власти в Англии. 35% избирателей отдали голоса за партию, что позволило ей взять под контроль советы нескольких графств
Манила (Филиппины). Столкновения с полицией
Запорожье (Украина). Сотрудники МЧС работают на месте жилого дома, разрушенного в результате российского удара
Нью-Дели (Индия). Сильные дожди после изнурительно жарких дней
Москва (Россия). Снегопад