Азербайджанский «Король» вновь победил

Азербайджанский боец Акиф Гулузаде провел свой очередной бой в рамках престижной промоутерской организации One Championship.
В Бангкоке на One Fight Night 31 Акиф в поединке по тайскому боксу в весовой категории до 61 кг дрался с Шоном Климако, представляющим Филиппины и США.
19-летний Гулузаде в 3-раундовом бою с 30-летним оппонентом выглядел значительно сильнее, отправив Климако в нокдаун в первом раунде. Стартовый отрезок получился весьма зрелищным, но до нокаута дело не дошло. Второй и третий раунды также прошли с преимуществом Акифа, и в итоге азербайджанский боец одержал абсолютно заслуженную победу решением судей.
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Это был четвертый поединок Гулузаде по прозвищу «Король» в One Championship. В предыдущих боях он также одержал победы, а благодаря эффектному нокауту в январе этого года в бою с Пуэнглуангом Баанрамбой из Таиланда получил контракт на 100 тысяч долларов. Вундеркинд, как называют Акифа в One Championship, считается одним из ярчайших молодых талантов во всем мире.
Важно отметить, что бои One Fight Night 31 начались в 8 утра по бангкокскому времени. Сделано это было согласно договоренности с телевидением в Северной Америке, чтобы там поединки транслировались в прайм-тайм. Таким образом, американская публика впервые имела возможность лицезреть азербайджанского «Короля» в прямом эфире.