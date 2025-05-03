Азербайджанский «Король» вновь победил

В Бангкоке на One Fight Night 31 Акиф в поединке по тайскому боксу в весовой категории до 61 кг дрался с Шоном Климако, представляющим Филиппины и США.

19-летний Гулузаде в 3-раундовом бою с 30-летним оппонентом выглядел значительно сильнее, отправив Климако в нокдаун в первом раунде. Стартовый отрезок получился весьма зрелищным, но до нокаута дело не дошло. Второй и третий раунды также прошли с преимуществом Акифа, и в итоге азербайджанский боец одержал абсолютно заслуженную победу решением судей.