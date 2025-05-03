Иран опять играет с США в кошки-мышки

Как одна из сторон, подписавших ДНЯО, Иран имеет полное право обладать полным ядерным топливным циклом. Об этом в соцсети Х написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Как правило, я воздерживаюсь от изложения аргументов по ключевым элементам переговоров в средствах массовой информации. Я хочу сказать, что повторение лжи не изменит основных фактов. Как одна из сторон, подписавших ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.), Иран имеет полное право обладать полным ядерным топливным циклом. Более того, есть несколько членов ДНЯО, которые обогащают уран, полностью отказываясь от ядерного оружия», - cказал глава МИД Ирана.

Аракчи напомнил, что помимо Ирана, в этот «клуб» входят несколько азиатских, европейских и южноамериканских стран.

«Максималистское позиционирование и подстрекательская риторика не приводят ни к чему, кроме как к снижению шансов на успех. Надежное и долгосрочное соглашение находится в пределах досягаемости. Все, что требуется, - это твердая политическая воля и справедливое отношение», - добавил он.

Напомним, что в настоящее время Иран и США проводят переговоры, которые, в основном нацелены на ядерную программу Ирана.

Как неоднократно заявлял Вашингтон на разных уровнях, целью США является не дать Ирану получить ядерное оружие. В свою очередь Иран неоднократно подчеркивал, что он не имеет и не собирается разрабатывать ядерное оружие.