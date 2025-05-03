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Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары...

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Краснодарский край России подвергся массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров, сообщают власти региона.

В Новороссийске «в результате падения обломков», как заявляют власти, были повреждены резервуары на местном зерновом терминале, а также многоквартирные дома. Также «обломки беспилотника» повредили три резервуара на зерновом терминале, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Кроме того, беспилотники, как утверждается, атаковали Тамань, а также посёлки Юровка и Цибанобалка под Анапой. Повреждены частные дома.

Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 47 беспилотников над Краснодарским краем.

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