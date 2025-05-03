USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Новость дня
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену

США покидают нефтяные месторождения Сирии

ВИДЕО
10:48 970

США вывели войска из нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщает Al Arabiya.

Для вывода войск из месторождений Аль-Омар и Коноко в провинции Дейр-эз-Зор армия США использовала десятки грузовиков, прибывших из иракского Курдистана.

«Грузовики перевозили военную технику, оборудование, тяжелое вооружение и отправлялись в сопровождении Управления по гражданским вопросам Международной коалиции», — говорится в материале.

Полигоны Аль-Омар и Коноко, из которых выведены войска, — одни из самых крупных баз США на востоке Сирии. В настоящее время на базе Аль-Омар осталось всего 50 солдат и офицеров американской армии.

США дают Украине истекать кровью, а не победить
США дают Украине истекать кровью, а не победить Экс-глава ЦРУ
12:15 285
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности
10:56 2865
Массы не восстают – они исчезают
Массы не восстают – они исчезают новый мир; все еще актуально
01:38 4639
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
11:36 955
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат главная тема
02:32 7013
Трамп слабеет… И теряет соратников
Трамп слабеет… И теряет соратников наша корреспонденция
00:59 4777
Россия стирает Харьков с лица земли
Россия стирает Харьков с лица земли
10:51 1864
США покидают нефтяные месторождения Сирии
США покидают нефтяные месторождения Сирии ВИДЕО
10:48 971
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары...
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары... ВИДЕО
10:38 1678
США уходят, Турция берется за работу
США уходят, Турция берется за работу
10:28 1829
Азербайджанский «Король» вновь победил
Азербайджанский «Король» вновь победил Теперь о нем узнали и в Америке; видео, фото
06:20 6089

ЭТО ВАЖНО

США дают Украине истекать кровью, а не победить
США дают Украине истекать кровью, а не победить Экс-глава ЦРУ
12:15 285
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности
10:56 2865
Массы не восстают – они исчезают
Массы не восстают – они исчезают новый мир; все еще актуально
01:38 4639
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
11:36 955
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат главная тема
02:32 7013
Трамп слабеет… И теряет соратников
Трамп слабеет… И теряет соратников наша корреспонденция
00:59 4777
Россия стирает Харьков с лица земли
Россия стирает Харьков с лица земли
10:51 1864
США покидают нефтяные месторождения Сирии
США покидают нефтяные месторождения Сирии ВИДЕО
10:48 971
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары...
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары... ВИДЕО
10:38 1678
США уходят, Турция берется за работу
США уходят, Турция берется за работу
10:28 1829
Азербайджанский «Король» вновь победил
Азербайджанский «Король» вновь победил Теперь о нем узнали и в Америке; видео, фото
06:20 6089
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться