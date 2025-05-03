США покидают нефтяные месторождения Сирии

США вывели войска из нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщает Al Arabiya.
Для вывода войск из месторождений Аль-Омар и Коноко в провинции Дейр-эз-Зор армия США использовала десятки грузовиков, прибывших из иракского Курдистана.
«Грузовики перевозили военную технику, оборудование, тяжелое вооружение и отправлялись в сопровождении Управления по гражданским вопросам Международной коалиции», — говорится в материале.
Полигоны Аль-Омар и Коноко, из которых выведены войска, — одни из самых крупных баз США на востоке Сирии. В настоящее время на базе Аль-Омар осталось всего 50 солдат и офицеров американской армии.
May 3, 2025