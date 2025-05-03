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«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит

сенсационные подробности
Эльяс Шафиев, собкор
10:56 2871

Джемиль Онал, «кассир» мафии, занимающейся азартными играми и нелегальными ставками, а также связанной с политиками и высокопоставленными турецкими и кипрскими чиновниками, дал интервью одному из изданий Северного Кипра, в котором раскрыл ряд сенсационных сведений.

Через несколько дней он был убит в Нидерландах.

41-летний Онал родился в турецком городе Диярбакыр. Первое уголовное дело против него было возбуждено в 2017 году по обвинению в участии в организованной преступной группировке. Позже ему были предъявлены обвинения в организации заказных убийств.

Джемиль Онал

«Боссом» Онала был известный мафиози Халил Фалиялы, застреленный вместе со своим водителем в 2022 году в городе Кирения на Северном Кипре. Убийство произошло вскоре после того, как Седат Пекер, лидер турецкой мафии, находящийся в настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах, опубликовал несколько видеообращений, в которых раскрыл коррупционные связи Фалиялы с высокопоставленными чиновниками и политиками.

Онал, который считался главным финансистом мафиозной структуры Фалиялы, был арестован в декабре 2023 года в Нидерландах по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики. В марте этого года он вышел на свободу и был взят под охрану нидерландскими спецслужбами.

Несколько недель назад Онал согласился дать интервью журналистке из Северного Кипра Айшемдем Акын, в котором «кассир» рассказал о связях мафии Фалиялы с политиками и чиновниками, о взятках, которые им передавались, добавив, что обладает обширным досье компрометирующих материалов, включая интимные видеозаписи с участием высокопоставленных лиц. После чего Акын начала публиковать сенсационное интервью частями.

Во время интервью Онала журналистке Айшемдем Акын

Но опубликовать его полностью журналистке не дали. Она начала получать анонимные угрозы. 1 мая журналистка написала в своем аккаунте в соцсети X, что с турецкого номера ей позвонила неизвестная женщина и предупредила, что за ней на Северный Кипр вылетели три киллера. Эта же женщина добавила, что, в случае если Айшемдем Акын не прекратит публиковать интервью с Оналом, ее убьют.

В тот же вечер полиция Нидерландов сообщила об убийстве в отеле Hoevevoorde в городе Райсвейк гражданина Турции, не уточняя имени погибшего. Турецкие источники предположили, что убитым мог быть Джемиль Онал. Сутки спустя эта информация была официально подтверждена.

По сообщениям со ссылкой на полицию Нидерландов, Онал был застрелен 1 мая около 17:45 по местному времени. В него было произведено несколько выстрелов с близкого расстояния. По факту убийства начато масштабное расследование.

Спустя считанные минуты после убийства

Очевидицей убийства стала одна из местных жительниц. По ее словам, киллер подошел к Джемилю Оналу и хладнокровно расстрелял его на глазах у всех.

«Это была публичная казнь», - сказала свидетельница. Преступник скрылся с места происшествия, задержать его по горячим следам не удалось.

Свидетели утверждают, что убийца был без маски. Он подошел к Оналу, сидевшему на террасе отеля с бокалом напитка в руке, и трижды выстрелил ему в голову.

Джемиль Онал скончался на месте.

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