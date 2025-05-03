Президент Сербии заболел и не встретится с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время пребывания во Флориде в пятницу и вернется домой, отменив запланированные встречи в США, сообщила государственная телекомпания РТС.

Решение о возвращении в Сербию было принято после консультаций с врачами, говорится в сообщении, не приводя дополнительных подробностей. На звонки в офис Вучича в Белграде в нерабочее время никто не отвечал.

Вучич заявил, что планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии. Из его офиса не поступало никакой оперативной информации о том, состоялась ли встреча с президентом США или она была отменена.