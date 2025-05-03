Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана

На фоне распада трансатлантического альянса и торгового противостояния с США Европейский союз стремится укрепить свою геополитическую значимость. Это выражается в росте его военных расходов, углублении связей с Азией и активизации диалога с Китаем. Особое внимание Брюссель уделяет Средней Азии — региону, играющему ключевую роль в обеспечении доступа к природным ресурсам и альтернативным маршрутам торговли. В начале апреля в Самарканде прошёл исторический саммит ЕС и стран Центральной Азии, на котором стороны подписали декларацию о стратегическом партнёрстве и озвучили планы инвестировать 12 миллиардов евро в развитие инфраструктуры, добычу сырья и реализацию Срединного коридора — маршрута из Азии в Европу через Каспий и Южный Кавказ. Однако сразу после саммита аналитики задались главным вопросом: каким образом Европа собирается получать доступ к природным ресурсам региона? Есть только два возможных маршрута — через Россию и через Азербайджан. Первый вариант Брюссель отвергает по политическим соображениям, что делает второй, то есть, Срединный коридор, безальтернативным.

Таким образом, Азербайджан становится ключевым звеном в амбициях ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов и критически важных минералов. Это требует от Брюсселя не только политического диалога, но и масштабных инвестиций в транспортную и энергетическую инфраструктуру республики. Центральноазиатские энергоресурсы рассматриваются, как альтернатива российским. Однако их доставка в обход России ограничена слаборазвитой инфраструктурой и географическими реалиями. Как отмечает издание Eurasianet.org, маловероятно, что поставки природного газа из региона смогут достичь Европы в значимых объёмах в обход российских маршрутов. Северный коридор — самый дешевый и логистически налаженный путь — проходит через Россию. Южный, проходящий через находящийся под санкциями Иран, также вызывает сомнения. Поэтому ЕС делает ставку на Срединный коридор, в который уже инвестировано 3 миллиарда евро из заявленных двенадцати. Ранее были обещаны ещё 10 миллиардов евро на удвоение скорости транзита — с тридцати дней до пятнадцати. Тем не менее, коридор нуждается в модернизации автомобильных и железнодорожных путей, а также портов. Особенно, в казахстанском Актау.

По мнению британского эксперта Алии Цхай, хотя саммит в Самарканде стал шагом вперёд, выделенные средства выглядят более чем скромно: на один только Срединный коридор, по мнению аналитика, требуется минимум 18,5 миллиарда евро. Скептически настроены и в издании Atlantic Council, по мнению которого низкий экспортный потенциал, высокие транзитные издержки и политические риски делают на данном этапе Центральную Азию малопривлекательным для частных инвесторов регионом. Азербайджан же уже зарекомендовал себя, как надёжный партнёр. Ежегодно по Южному газовому коридору в Европу поставляется свыше 12 миллиардов кубометров газа. Баку готов удвоить объёмы, но для этого необходимы инвестиции в расширение транспортной сети и освоение новых месторождений. Однако ЕС, придерживаясь курса на зелёную энергетику, отказывается финансировать проекты, связанные с ископаемыми ресурсами, что ставит Брюссель перед дилеммой: как получать азербайджанский газ, не инвестируя в его добычу и транспортировку? Теоретически, Туркменистан — пятая в мире страна по запасам природного газа — мог бы усилить экспорт, но без строительства Транскаспийского газопровода это невозможно. А реализация этого проекта без согласия всех прикаспийских государств представляется маловероятной. «Позволит ли Россия выйти туркменскому газу на европейский рынок через Каспий? – задается вопросом Цхай и отвечает. - Скорее всего, нет». В более выгодном положении нефть из Казахстана. Сейчас эта страна обеспечивает 13 процентов европейского импорта нефти, 80 процентов которого транспортируется через Россию. Евросоюз стремится изменить маршрут, развивая экспорт через Каспийское море и Южный Кавказ. Президент Казахстана Токаев заявил о приоритетности альтернативных путей, в том числе, по Срединному коридору. И хотя на данный момент объёмы ограничены, у этого маршрута есть значительный потенциал.