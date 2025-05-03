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Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине

11:36 963

Москва и Дамаск обсуждают создание отряда из 10 тысяч человек под российским командованием, которые формально заявлены, как «полицейские», пишет издание Erem News.

Однако, отмечает издание, фактически это может быть полноценная армия для контроля над территорией и защиты от внешних и внутренних игроков: Ирана, Турции, Израиля и прочих.

В материале отмечается, что на авиабазу Хмеймим прибывают российские транспортники, предположительно с оружием и снаряжением для новых отрядов. Управляют ими бывшие сирийские офицеры в званиях от капитана, которые подписали контракты с Россией.

Также издание пишет, что Россия может втянуть новосозданные силы в более широкий конфликт в Сирии или даже отправить их в Украину.

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