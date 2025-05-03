USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Новость дня
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену

США дают Украине истекать кровью, а не победить

Экс-глава ЦРУ
12:15 298

Полномасштабное вторжение России в Украину можно было бы остановить на раннем этапе, если бы США и их союзники с самого начала предоставили Украине необходимое оружие. Как заявил бывший руководитель ЦРУ Ральф Гофф в интервью The Times, вместо этого была использована преднамеренная стратегия предоставить Украине оружие, необходимое для борьбы, — но недостаточное для победы над армией России.

«Если бы мы снабдили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы вытеснить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более длительной, затяжной, изматывающей войны, свидетелями которой мы являемся сегодня», — сказал Гофф.

Он сказал, что президент Байден и его союзники позволили Путину диктовать условия конфликта и нервничали по поводу отправки Украине необходимого ей оборудования в нужное время из-за опасений, что российский лидер применит ядерное оружие, если будет близок к поражению.

«[Они] позволили Владимиру Путину и его бряцанию ядерным оружием обмануть себя. Поэтому они дали украинцам это оружие, но они никогда не давали им достаточно, чтобы победить. Они давали им только достаточно, чтобы истекать кровью», - заявил он.

Гофф отметил, что у Путина был «настоящий смертельный страх» перед COVID во время пандемии, и «по моему мнению, люди, которые так обеспокоены своим здоровьем, не собираются играть в ядерный покер с высокими ставками».

Теперь он думает, что стратегия Трампа может заключаться в том, чтобы смягчить разговор и, возможно, льстить Путину, чтобы отвлечь его от Китая. Путин, тем временем, думает, что как бывший офицер разведки он может манипулировать Трампом, хотя Гофф предсказывает, что в конечном итоге он «жестоко ошибется».

США дают Украине истекать кровью, а не победить
США дают Украине истекать кровью, а не победить Экс-глава ЦРУ
12:15 299
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности
10:56 2881
Массы не восстают – они исчезают
Массы не восстают – они исчезают новый мир; все еще актуально
01:38 4639
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
11:36 964
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат главная тема
02:32 7020
Трамп слабеет… И теряет соратников
Трамп слабеет… И теряет соратников наша корреспонденция
00:59 4779
Россия стирает Харьков с лица земли
Россия стирает Харьков с лица земли
10:51 1871
США покидают нефтяные месторождения Сирии
США покидают нефтяные месторождения Сирии ВИДЕО
10:48 973
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары...
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары... ВИДЕО
10:38 1685
США уходят, Турция берется за работу
США уходят, Турция берется за работу
10:28 1835
Азербайджанский «Король» вновь победил
Азербайджанский «Король» вновь победил Теперь о нем узнали и в Америке; видео, фото
06:20 6093

ЭТО ВАЖНО

США дают Украине истекать кровью, а не победить
США дают Украине истекать кровью, а не победить Экс-глава ЦРУ
12:15 299
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности
10:56 2881
Массы не восстают – они исчезают
Массы не восстают – они исчезают новый мир; все еще актуально
01:38 4639
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
Россия собирает армию в Сирии: она может оказаться в Украине
11:36 964
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат главная тема
02:32 7020
Трамп слабеет… И теряет соратников
Трамп слабеет… И теряет соратников наша корреспонденция
00:59 4779
Россия стирает Харьков с лица земли
Россия стирает Харьков с лица земли
10:51 1871
США покидают нефтяные месторождения Сирии
США покидают нефтяные месторождения Сирии ВИДЕО
10:48 973
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары...
Массированная атака беспилотников на российский регион: взрывы, пожары... ВИДЕО
10:38 1685
США уходят, Турция берется за работу
США уходят, Турция берется за работу
10:28 1835
Азербайджанский «Король» вновь победил
Азербайджанский «Король» вновь победил Теперь о нем узнали и в Америке; видео, фото
06:20 6093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться