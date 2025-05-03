США дают Украине истекать кровью, а не победить

Полномасштабное вторжение России в Украину можно было бы остановить на раннем этапе, если бы США и их союзники с самого начала предоставили Украине необходимое оружие. Как заявил бывший руководитель ЦРУ Ральф Гофф в интервью The Times, вместо этого была использована преднамеренная стратегия предоставить Украине оружие, необходимое для борьбы, — но недостаточное для победы над армией России.

«Если бы мы снабдили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы вытеснить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более длительной, затяжной, изматывающей войны, свидетелями которой мы являемся сегодня», — сказал Гофф.

Он сказал, что президент Байден и его союзники позволили Путину диктовать условия конфликта и нервничали по поводу отправки Украине необходимого ей оборудования в нужное время из-за опасений, что российский лидер применит ядерное оружие, если будет близок к поражению.

«[Они] позволили Владимиру Путину и его бряцанию ядерным оружием обмануть себя. Поэтому они дали украинцам это оружие, но они никогда не давали им достаточно, чтобы победить. Они давали им только достаточно, чтобы истекать кровью», - заявил он.

Гофф отметил, что у Путина был «настоящий смертельный страх» перед COVID во время пандемии, и «по моему мнению, люди, которые так обеспокоены своим здоровьем, не собираются играть в ядерный покер с высокими ставками».

Теперь он думает, что стратегия Трампа может заключаться в том, чтобы смягчить разговор и, возможно, льстить Путину, чтобы отвлечь его от Китая. Путин, тем временем, думает, что как бывший офицер разведки он может манипулировать Трампом, хотя Гофф предсказывает, что в конечном итоге он «жестоко ошибется».