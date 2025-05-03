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Советская межпланетная станция может упасть на Азербайджан

12:39 2930

В ближайшие дни на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны. Это посадочный модуль станции «Космос-482», которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли. Когда именно он упадет на поверхность нашей планеты, пока неизвестно, но произойдет это примерно в первой половине мая. Причем, по мнению одного из экспертов, есть риск попадания в жилые районы.

Венерианская станция была запущена с космодрома «Байконур» рано утром 31 марта 1972 года. Она была дублером другой станции, и обе они запускались в рамках программы «Венера-8». Оба аппарата полностью совпадали по аппаратуре и характеристикам.

«Элементы титановых топливных баков за несколько дней сошли с орбиты и упали в Новой Зеландии. А части станции и четвертой ступени ракеты, он же Блок Л, остались на вытянутой эллиптической орбите. Высшая точка (апогей) была где-то на уровне 9800 км, а низшая (перигей) была примерно на высоте 210 км.

Сам спускаемый модуль был рассчитан для более жесткого входа в атмосферу Венеры, поэтому его тепловой экран и герметичный отсек, скорее всего, переживут вход в атмосферу. Но вряд ли аппарат полностью уцелеет. Наблюдения косвенно указывают, что он мог давно выпустить парашют, а значит, целостность конструкции нарушена и многое зависит от профиля входа в атмосферу», — рассказал — рассказал BBC Георгий Тришкин, автор телеграм-канала «Техасский вестник», посвященного космическим пускам.

По его словам, расчеты, которые основываются на параметрах орбиты, указывают, что область падения обломков почти полностью пролегает над сушей, а точнее — над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана, поэтому есть риск попадания в жилые районы.

«Если допустить, что аппарат полностью уцелеет и врежется в землю на рассчитанной скорости в 242 км/ч, то энергия удара составит где-то 1.1-1.2 МДж, что может быть эквивалентным взрыву пары сотен граммов тротила», — сказал он.

Падение «Космоса-482», по разным подсчетам, произойдет между 8 и 14 мая.

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