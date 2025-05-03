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Трамп пообещал американцам полную криминала жизнь

13:13 803

Отказ американских судов содействовать администрации президента в высылке мигрантов противоречит идеям основателей США, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Х.

«Как это возможно, что судьи не позволяют США депортировать преступников, включая убийц, прочь из нашей страны, туда, откуда они прибыли? Если такое происходит, то нашей стране, какой мы ее знаем, пришел конец. Американцам придется свыкнуться с совсем другой, наполненной преступлениями жизнью. Это совсем не то, что основатели имели в виду!» - заявил Трамп.

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