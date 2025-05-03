Зеленский: Россия может устроить взрыв на параде Победы

«Это больше театральная постановка с его стороны. Потому что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е - нам все равно. С 7-го - 30 дней» – отметил президент Украины во время общения с журналистами.

Зеленский добавил, что Украина не может гарантировать безопасность представителям других стран на параде в Москве 9 мая, потому что российская сторона может сама совершить поджоги или подрывы и обвинить в этом Киев.

Президент Украины также прокомментировал свою встречу с Дональдом Трампом 26 апреля в Ватикане. Он сказал, что это был «лучший разговор из всех, что были до этого».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в одностороннем порядке объявил «перемирие» в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне.