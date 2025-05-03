Так морской дрон сбил российский истребитель

*** 13:36

Россия потеряла над Черным морем в районе Новороссийска военный самолёт Су-30, пытаясь уничтожить украинский безэкипажный катер во время недавней атаки.

Об этом пишут российские военные паблики. Они также сообщают, что экипаж выжил - пилотов подобрал в воде проходящий мимо сухогруз.

При этом российские военные телеграм-каналы сообщают, что часть катеров были уничтожены россиянами с помощью FPV-дронов и заявляют, что подобная тактика борьбы с украинскими морскими дронами (при помощи ударных беспилотников) станет приоритетной, чтоб избегать потерь военных самолётов.