Так морской дрон сбил российский истребитель

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали видео подбития российкого самолета Су-30 с морского дрона «Магура».
May 3, 2025
*** 13:36
Россия потеряла над Черным морем в районе Новороссийска военный самолёт Су-30, пытаясь уничтожить украинский безэкипажный катер во время недавней атаки.
Об этом пишут российские военные паблики. Они также сообщают, что экипаж выжил - пилотов подобрал в воде проходящий мимо сухогруз.
При этом российские военные телеграм-каналы сообщают, что часть катеров были уничтожены россиянами с помощью FPV-дронов и заявляют, что подобная тактика борьбы с украинскими морскими дронами (при помощи ударных беспилотников) станет приоритетной, чтоб избегать потерь военных самолётов.