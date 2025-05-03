USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Новость дня
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену

В Армении могут повысить призывной возраст на 10 лет

13:41 497

В Армении предлагают повысить предельный возраст для прохождения срочной военной службы с 27 до 37 лет. С соответствующей законодательной инициативой выступил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Айк Саркисян.

В рамках предложения планируется внести изменения в закон «О военной службе и статусе военнослужащего», а также дополнения в закон «О государственной пошлине» и Уголовный кодекс Армении.

Кроме повышения возрастного порога для службы, предлагается установить пошлину в 15 млн драмов (около $40 тыс.) для мужчин, сменивших гражданство до 18 лет. Эта сумма позволит уклонившимся от армии гражданам старше 27 лет избежать уголовного преследования.

Цель инициативы — увеличить численность призывников и предотвратить случаи отказа от гражданства Армении среди мужчин.

США уходят, Израиль разворачивает войска
США уходят, Израиль разворачивает войска ОБНОВЛЕНО 14:23
14:23 2598
Месяц бесплатного дзюдо вместо сахара
Месяц бесплатного дзюдо вместо сахара Новый проект Федерации; ФОТО, ВИДЕО
14:17 173
Советская межпланетная станция может упасть на Азербайджан
Советская межпланетная станция может упасть на Азербайджан
12:39 2946
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат главная тема; все еще актуально
02:32 7818
Так морской дрон сбил российский истребитель
Так морской дрон сбил российский истребитель видео; обновлено 13:58
13:58 1471
Зеленский: Россия может устроить взрыв на параде Победы
Зеленский: Россия может устроить взрыв на параде Победы
13:31 1029
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана горячая тема
11:55 2466
Ход против Турции. Чем ответит Анкара?
Ход против Турции. Чем ответит Анкара? наша аналитика; все еще актуально
02:14 9356
США дают Украине истекать кровью, а не победить
США дают Украине истекать кровью, а не победить Экс-глава ЦРУ
12:15 1503
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности
10:56 4854
Массы не восстают – они исчезают
Массы не восстают – они исчезают новый мир; все еще актуально
01:38 5076

ЭТО ВАЖНО

США уходят, Израиль разворачивает войска
США уходят, Израиль разворачивает войска ОБНОВЛЕНО 14:23
14:23 2598
Месяц бесплатного дзюдо вместо сахара
Месяц бесплатного дзюдо вместо сахара Новый проект Федерации; ФОТО, ВИДЕО
14:17 173
Советская межпланетная станция может упасть на Азербайджан
Советская межпланетная станция может упасть на Азербайджан
12:39 2946
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат
У Путина нет двухсот лет и сотни миллионов солдат главная тема; все еще актуально
02:32 7818
Так морской дрон сбил российский истребитель
Так морской дрон сбил российский истребитель видео; обновлено 13:58
13:58 1471
Зеленский: Россия может устроить взрыв на параде Победы
Зеленский: Россия может устроить взрыв на параде Победы
13:31 1029
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана горячая тема
11:55 2466
Ход против Турции. Чем ответит Анкара?
Ход против Турции. Чем ответит Анкара? наша аналитика; все еще актуально
02:14 9356
США дают Украине истекать кровью, а не победить
США дают Украине истекать кровью, а не победить Экс-глава ЦРУ
12:15 1503
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности
10:56 4854
Массы не восстают – они исчезают
Массы не восстают – они исчезают новый мир; все еще актуально
01:38 5076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться