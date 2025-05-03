Израильские самолеты не покидали воздушное пространство Дамаска и находились там в течение 72 часов. Нынешнее руководство Израиля категорически не желает видеть на сирийской земле турецкое военное присутствие, а нынешнее правительство аш-Шараа в Дамаске. И беспрецедентными авиаударами последних дней дает это понять, хотя это и без того уже всем ясно. Само собой, эти авиаудары объясняются самыми что ни на есть благородными целями: «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска или какой-либо угрозы для друзской общины», - говорится в совместном заявлении израильского премьера Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.

Вот только вошедшие в большом количестве израильские самолеты в массе своей отправились не в сторону Дамаска и Сувейды, а на север страны, в окрестности Хамы, где нанесли мощный удар по расположению «дивизии Султана Мурада» и «бригаде Сулеймана Шаха», которые финансируются Турцией, а главное – уже дали свое согласие на интеграцию в создаваемые единые сирийские вооруженные силы. Через полчаса после начала атаки в сирийское воздушное пространство вошли турецкие истребители, а с аэропорта Хмеймим поднялась российская авиация. После этого израильские самолеты ушли на юг в сторону Хомса и Дамаска. Что же касается ударов, нанесенных по Дамаску, то здесь и вовсе произошла пикантная история: израильские ракеты легли неподалеку от президентского дворца, который аш-Шараа и его окружение покинули примерно за полчаса до удара. Вероятнее всего – их кто-то заранее предупредил. Когда при посредничестве Баку удалось ослабить критическую напряженность в турецко-израильских отношениях – регион вздохнул с облегчением, которое, правда, продлилось недолго. То, что происходит сейчас – это односторонний израильский отказ от договоренностей с Анкарой, выраженный в весьма категоричной форме. Никаких поисков компромисса, никаких предварительных консультаций и бомбовые удары вместо диалога.