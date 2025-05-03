Нетаньяху вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции

Израильские самолеты не покидали воздушное пространство Дамаска и находились там в течение 72 часов.
Нынешнее руководство Израиля категорически не желает видеть на сирийской земле турецкое военное присутствие, а нынешнее правительство аш-Шараа в Дамаске. И беспрецедентными авиаударами последних дней дает это понять, хотя это и без того уже всем ясно.
Само собой, эти авиаудары объясняются самыми что ни на есть благородными целями: «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска или какой-либо угрозы для друзской общины», - говорится в совместном заявлении израильского премьера Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.
Вот только вошедшие в большом количестве израильские самолеты в массе своей отправились не в сторону Дамаска и Сувейды, а на север страны, в окрестности Хамы, где нанесли мощный удар по расположению «дивизии Султана Мурада» и «бригаде Сулеймана Шаха», которые финансируются Турцией, а главное – уже дали свое согласие на интеграцию в создаваемые единые сирийские вооруженные силы.
Через полчаса после начала атаки в сирийское воздушное пространство вошли турецкие истребители, а с аэропорта Хмеймим поднялась российская авиация. После этого израильские самолеты ушли на юг в сторону Хомса и Дамаска.
Что же касается ударов, нанесенных по Дамаску, то здесь и вовсе произошла пикантная история: израильские ракеты легли неподалеку от президентского дворца, который аш-Шараа и его окружение покинули примерно за полчаса до удара. Вероятнее всего – их кто-то заранее предупредил.
Когда при посредничестве Баку удалось ослабить критическую напряженность в турецко-израильских отношениях – регион вздохнул с облегчением, которое, правда, продлилось недолго. То, что происходит сейчас – это односторонний израильский отказ от договоренностей с Анкарой, выраженный в весьма категоричной форме. Никаких поисков компромисса, никаких предварительных консультаций и бомбовые удары вместо диалога.
Что интересно, согласно сообщениям сирийских источников, местные друзы вовсе не горят желанием видеть Израиль в качестве защитника своих интересов. Большинство из них дистанцировалось от Израиля и подтвердило свою лояльность Дамаску. То есть – «спасибо, но мы и сами тут в Сирии проблемы разрулим».
Более того, в минувшую пятницу из провинции Сувейда, большинство населения которой составляют друзы, пришло сообщение о том, что Министерство внутренних дел Сирии пришло к соглашению с друзским ополчением «Люди достоинства» о восстановлении порядка и предоставлении Министерству внутренних дел возможности играть более эффективную роль в обеспечении безопасности.
Налицо раскол в сирийской друзской общине, на одном полюсе которой шейх Хикмат аль-Хиджри, который долгие годы придерживался нейтралитета, не поддерживал ни оппозицию, ни режим и сумел удержать Сувейду от ужасов гражданской войны. Теперь он изменил свою позицию, призвал к международной защите и заявил, что сирийские друзы столкнулись с «геноцидом».
А на другом полюсе - Лейс аль-Балус, молодой харизматичный лидер, который близко знаком с аш-Шараа, агитирует за сотрудничество с новыми сирийскими властями, передачу им правоохранительных функций, которые до этого времени выполняли друзские милиции, и вообще – за интеграцию сирийских друзов в новый порядок, который пытается сейчас создать Дамаск.
Буквально несколько часов назад появилась информация о том, что израильтяне вертолетом вывезли Хикмат аль-Хиджри из Сирии. Так это или нет – проверить невозможно. Интересно вот еще что: в начале февраля почтенный шейх прибыл в Вашингтон, где провел ряд встреч с неназванными официальными американскими представителями. На которых представил план по организации восстания в Сирии против действующего правительства Ахмада аш-Шараа.
Никаких конкретных договоренностей достигнуто тогда не было, но американцы наверняка определенную заметочку для себя сделали. И уж тем более – сделали ее для себя израильтяне, дескать, вот к кому можно в случае чего обращаться. А потому сейчас будут активно разыгрывать эту карту против Дамаска – а в конечном итоге против Анкары, стремясь обеспечить себе наиболее выгодные позиции на переговорах с Турцией. При этом оставаясь на той же позиции, что турецких войск в Сирии быть не должно. А лучше бы и аш-Шараа там не было.