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Омбудсмен Азербайджана о массовых захоронениях в Шуше и Ходжалы

14:04 172

Несмотря на неоднократные обращения, Армения не выполняет свои обязательства, вытекающие из международного права, и уже более тридцати лет уклоняется от предоставления Азербайджану информации о пленных, пропавших без вести и захваченных в заложники лицах.

Об этом говорится в информации, распространенной уполномоченным по правам человека Азербайджана Сабиной Алиевой в связи с обнаружением массовых захоронений в Шуше и Ходжалы.

Омбудсмен отметила, что в апреле вблизи освобожденного от оккупации города Шуша и на дороге Аскеран-Ходжалы были обнаружены два массовых захоронения. Предполагается, что найденные останки принадлежат гражданским лицам.

По ее словам, следы насилия на останках подтверждают, что во время Первой Карабахской войны Арменией были совершены военные преступления и преступления против человечности в отношении азербайджанского населения.

Сабина Алиева подчеркнула, что на сегодняшний день 3990 человек зарегистрированы как пропавшие без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана. В ходе работ по идентификации останков, найденных в массовых захоронениях на освобожденных территориях, до настоящего времени удалось установить личности около 170 соотечественников.

В распространенной информации также указывается, что Армения обязана соблюдать условия международных договоров, стороной которых она является, предоставить точные сведения о местах захоронения убитых, а международное сообщество должно оказать реальное давление на Армению с целью предоставления этой информации Азербайджану.

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