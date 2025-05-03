Месяц бесплатного дзюдо вместо сахара

Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) при спонсорстве AS Holdings запустила новый социальный проект под названием Şirin qorxusu.

Основная цель проекта - пропаганда здорового образа жизни, повышение осведомленности о вреде сахара, освещение проблем, связанных с чрезмерным потреблением сахара детьми, а также привитие детям здоровых привычек в увлекательной и творческой форме.

Наблюдения, проведенные за последние годы, показывают, что количество сахара в ежедневном рационе детей превышает норму. Это приводит к серьезным осложнениям, таким как физическая слабость, кариес зубов, проблемы с концентрацией внимания и ожирение. Многие родители и дети не знают об этих рисках. Эта инициатива не только помогает бороться с вредным воздействием сахара, но и помогает детям развивать любовь к спорту и долгосрочные привычки, связанные со здоровым образом жизни.