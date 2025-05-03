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Месяц бесплатного дзюдо вместо сахара

Новый проект Федерации; ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
14:17 174

Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) при спонсорстве AS Holdings запустила новый социальный проект под названием Şirin qorxusu.

Основная цель проекта - пропаганда здорового образа жизни, повышение осведомленности о вреде сахара, освещение проблем, связанных с чрезмерным потреблением сахара детьми, а также привитие детям здоровых привычек в увлекательной и творческой форме.

Наблюдения, проведенные за последние годы, показывают, что количество сахара в ежедневном рационе детей превышает норму. Это приводит к серьезным осложнениям, таким как физическая слабость, кариес зубов, проблемы с концентрацией внимания и ожирение. Многие родители и дети не знают об этих рисках.

Эта инициатива не только помогает бороться с вредным воздействием сахара, но и помогает детям развивать любовь к спорту и долгосрочные привычки, связанные со здоровым образом жизни.

В рамках проекта были проведены просвещающие сессии в четырех школах Гянджи (школа №2 им. А.Джавада, школа №16 им. М.Ш.Вазеха, школа №22 им. М.Физули, школа №38 им. Н.Гусейнова), в Гянджинском учебном центре дзюдо, а также в средней школе №189-190 города Баку.

На занятиях детям при помощи интерактивного обучения, экспериментов, игр и презентаций рассказывали о вреде сахара.

В рамках акции дети имели возможность посещать бесплатные занятия по дзюдо в течение одного месяца. Кроме того, участникам были вручены образовательные и мотивирующие подарки, сертификаты и специальные купоны.

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