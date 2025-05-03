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В Мингячевире состоялась церемония закрытия международной регаты «Кубок президента – 2025»

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14:19 61

Состоялась церемония закрытия международной регаты «Кубок президента – 2025», приуроченной к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На мероприятии, организованном в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире, сначала были вручены кубки командам-победительницам.

В гребле на байдарках и каноэ первое место занял Узбекистан, а в академической гребле – Грузия.

Награды победителям вручили генеральный секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Фархад Алиев и глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов.

Затем мероприятие продолжилось художественной частью.

В художественной части были представлены различные шоу-программы, выступления известных танцевальных коллективов и живые музыкальные исполнения, которые подарили зрителям праздничное настроение.

Отметим, что азербайджанские гребцы завоевали на турнире в общей сложности 15 медалей – 1 золотую, 7 серебряных и 7 бронзовых.

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