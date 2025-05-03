Трамп отказал Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Риме обсудил вопросы поставок оружия и минеральной сделки. По словам Зеленского, Трамп заявил, что США не будут предоставлять Украине вооружение бесплатно. Зеленский предложил в рамках минеральной сделки поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), на что Трамп ответил, что этот вопрос будет прорабатываться, но речь идет о платных поставках. «Я ему сказал о количестве — он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи», — уточнил украинский президент.

Зеленский также предложил США предоставить военную помощь на сумму $30 млрд, которая будет зачтена как американский вклад в совместный фонд по минеральной сделке. По его словам, Конгресс США ранее одобрил пакет военной помощи Украине в размере $15 млрд на 2025 год и еще $15 млрд, запланированных на 2026 год. «Вопрос — можно ли, благодаря уже созданному фонду, приблизить $15 млрд 2026 года к 2025-му, например, на вторую половину года, и получить вооружение на $30 млрд — за 2025 и 2026 годы, но получить его сейчас. Получить вооружение, и это будет вклад со стороны США в размере $30 млрд, а Украина потом будет постепенно возвращать свою часть», — пояснил Зеленский. Таким образом, Украина предлагает приобретать американское оружие в рассрочку, направляя выплаты в фонд, финансируемый доходами от лицензий на добычу природных ресурсов.

Реакция Трампа на это предложение остается неизвестной. Ранее он отмечал, что Зеленский на встрече в Ватикане просил у него оружие, однако в апреле 2025 года Трамп критиковал украинского президента за стремление закупать американские ракеты. Согласно опубликованным украинским документам, минеральная сделка не обязывает США поставлять Киеву вооружение, но допускает такую возможность. В то же время накануне США разблокировали для Украины коммерческие поставки учебного оборудования для истребителей F-16, что свидетельствует о частичном восстановлении военных поставок.

Совместный фонд, созданный в рамках минеральной сделки, предусматривает реинвестирование доходов от добычи ресурсов в экономику Украины. Зеленский ранее отмечал, что средства фонда останутся в стране, а их использование, например, для инфраструктурных проектов, возможно через 20 лет при согласии сторон. Если Украина решит вывести часть средств, американская сторона также сможет это сделать. Принципы работы фонда остаются не полностью раскрытыми, и, согласно документам, для США не установлен запрет на вывод средств в течение какого-либо срока. Фонд зарегистрирован в США и действует по американским законам, а в Украине открыт счет для его наполнения.

Ранее, в марте 2025 года, Трамп приостанавливал все поставки военной помощи Украине, что затронуло более $1 млрд в виде вооружений и техники. Однако после подписания минеральной сделки 30 апреля 2025 года США одобрили первую коммерческую продажу военного оборудования на сумму от $50 млн, что стало первым подобным шагом за время второго президентства Трампа. Зеленский подчеркивал, что соглашение не налагает на Украину долговых обязательств перед США и позволяет Киеву самостоятельно определять, какие ресурсы и где добывать.