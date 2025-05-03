В бакинском метро отключилось электричество: возник хаос

На станции «Ази Асланов» отключилось электричество, движение поездов остановлено, рассказали пассажиры haqqin.az.

В ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили haqqin.az, что в городских электросетях, обеспечивающих высоковольтные линии электропередач, питающие ЗАО «Бакинский метрополитен» в направлении станций «Ази Асланов» и «Халглар достлугу», возникли ограничения в подаче электроэнергии.

По этой причине немедленно были задействованы дизель-генераторы Бакинского метрополитена, обеспечивающие электроснабжение в данном направлении, что позволило восстановить движение поездов. Наблюдаются частичные задержки в движении поездов. Станции бакинского метрополитена продолжают функционировать в штатном режиме.