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Поздравил сын президента, Тебриз ликовал всю ночь, а «Трактор» поехал… в Тегеран

ФОТО, ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:58 596

Тебризская футбольная команда «Трактор», вчера впервые в истории ставшая чемпионом Ирана, решила пока не возвращаться в родной город.

Главный тренер команды Драган Скочич дал команде три дня отдыха, и футболисты из города Газвина, где они оформили чемпионство, отправились в Тегеран. В связи с этим клуб обратился к болельщикам, попросив их не скапливаться в аэропорту Тебриза в ожидании команды.

Тем временем Тебриз продолжает праздновать историческую победу. Всю ночь улицы города были заполнены ликующими жителями.

«Трактор» получил поздравления от азербайджанских клубов, ведущих турецких и некоторых иранских.

Поздравил тебризцев в своем Instagram и сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Махди. Также в сети была распространена прошлогодняя фотография самого президента, демонстрирующая, что и он является поклонником «Трактора».

«Поздравляю всех преданных болельщиков, всех тех, кто и в тишине, и в шуме, на этом трудном и неровном пути всегда был рядом с командой и кричал «Яшасин Трактор!», - написал Махди Пезешкиан. - Они кричали и сегодня, одержав эту победу, они вошли в историю.

Яшасин Трактор! Надеюсь выиграть чемпионат Азии. Особая благодарность отважным игрокам, талантливому главному тренеру, опытному техническому персоналу и уважаемому владельцу команды».

Напомним, вчера «Трактор» со счетом 4:0 разгромил в Газвине команду «Шамс Азар». Это был матч 28-го тура чемпионата Ирана. Клуб планирует обратиться в Федерацию футбола Ирана с просьбой разрешить отпраздновать чемпионство 7 мая во время домашнего матча 29-го тура с клубом «Нассаджи», а не ждать последнего тура, когда «Трактор» должен сыграть в гостях с «Эстеглалем».

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