Поздравил сын президента, Тебриз ликовал всю ночь, а «Трактор» поехал… в Тегеран

Тебризская футбольная команда «Трактор», вчера впервые в истории ставшая чемпионом Ирана, решила пока не возвращаться в родной город.

Главный тренер команды Драган Скочич дал команде три дня отдыха, и футболисты из города Газвина, где они оформили чемпионство, отправились в Тегеран. В связи с этим клуб обратился к болельщикам, попросив их не скапливаться в аэропорту Тебриза в ожидании команды. Тем временем Тебриз продолжает праздновать историческую победу. Всю ночь улицы города были заполнены ликующими жителями.

Тебриз празднует историческую победу "Трактора" в чемпионате Ирана pic.twitter.com/WFr4yhlalA — Elmir Aliyev (@ElmirAliyev82) May 3, 2025

«Трактор» получил поздравления от азербайджанских клубов, ведущих турецких и некоторых иранских. Поздравил тебризцев в своем Instagram и сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Махди. Также в сети была распространена прошлогодняя фотография самого президента, демонстрирующая, что и он является поклонником «Трактора». «Поздравляю всех преданных болельщиков, всех тех, кто и в тишине, и в шуме, на этом трудном и неровном пути всегда был рядом с командой и кричал «Яшасин Трактор!», - написал Махди Пезешкиан. - Они кричали и сегодня, одержав эту победу, они вошли в историю. Яшасин Трактор! Надеюсь выиграть чемпионат Азии. Особая благодарность отважным игрокам, талантливому главному тренеру, опытному техническому персоналу и уважаемому владельцу команды».