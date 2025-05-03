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В этом году может погибнуть рекордное число россиян

16:23 2096

Россия приближается к новому пику потерь на фронте. Этот год может стать рекордным для Москвы по потерям среди военных, сообщает Минобороны Британии в соцсети Х.

Как отмечают аналитики, Россия, вероятно, потеряла на войне против Украины около 950 тысяч военных убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. При этом за первые четыре месяца 2025 года РФ, вероятно, потеряла примерно 160 тысяч солдат.

«Если такие темпы потерь сохранятся до конца 2025 года, этот год станет самым дорогим годом войны с точки зрения потерь российского личного состава, продолжая тенденцию к росту потерь из года в год», - говорится в сводке.

По данным украинского Генерального штаба, среднесуточные потери россиян в апреле 2025 года составили чуть более 1200 человек, а в целом в течение месяца - 36 тысяч человек.

В марте среднесуточные потери РФ были примерно 1300 человек. Наибольшие потери россиян были зафиксированы в конце 2024 года (почти 1600 человек в день), когда РФ пыталась захватить новые территории.

«Пока что в 2025 году Россия не смогла превратить постоянные тяжелые потери в значительные успехи в Украине», - отмечает британская разведка.

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