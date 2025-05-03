Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой

Отношения между Дональдом Трампом и президентом Аргентины Хавьером Милеем называют «самым курьезным бромансом» в Латинской Америке. При огромной разнице в истории и социальной сфере этих двух стран между двумя лидерами установилось редкое идеологическое единомыслие.

Милей был первым зарубежным президентом, который посетил Трампа сразу после ноябрьских выборов в его флоридской резиденции в Мар-а-Лаго. Аргентинец и во время своей избирательной кампании 2023 года не скрывал, что президент США является для него неким маяком. Оба придерживаются правой идеологии, оба ненавидят политику и культуру воукизма (читай: левого либерализма). Милей вошел в историю как президент с бензопилой, который обещал порубить государственные расходы и свести к минимуму роль государства. Трамп, хотя и без бензопилы в руках, занялся уничтожением государственной собственности. Под его руководством неистовый Илон Маск, который был назначен во главе Управления по госэффективности, за два месяца уволил 112 тысяч федеральных работников и сравнял с землей ряд крупных министерств. Таких, например, как Министерство образования.

В Латинской Америке Трамп рассчитывает на поддержку Милея в борьбе против социалистических режимов на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа, которые поддерживает Россия. Милея в Вашингтоне видят как лидера, который способен помочь США установить контроль над Панамским каналом и добиться согласия в миграционной политике с не вполне дружественной Америке Мексикой, хотя неизвестно, согласится ли сам аргентинский президент выполнять эту роль.

«Хавьер Милей стал одним из самых главных зарубежных союзников Трампа», - говорит Бенджамин Гедан, директор латиноамериканских программ вашингтонского Wilson Center. «Правительство Милея будет партнером США на ближайшие годы», - считает Ариэль Гонсалес, координатор Комитета США по развитию отношений с Буэнос-Айресом.

Но как при такой взаимной любви и согласии можно объяснить следующие цифры? Как уже мы сообщали, в первые 100 дней ВВП США сократился на 0.3 процента. А экономический рост Аргентины, ожидают ведущие эксперты Международного валютного фонда, вырастет в этом году на 5 процентов. Инфляция, хоть и остается высокой, снизилась с 300 процентов в начале 2024 года до 67 процентов в феврале этого года. Уровень бедности упал с 53 процентов в первом квартале прошлого года до 38 процентов во втором квартале года нынешнего.

Оказывается, при всей идеологической близости два лидера избрали разные дорожки. Трамп объявил высоченные пошлины 180 государствам мира, и они обрушили фондовый рынок страны и отправили ВВП в минус. Милей, который называет себя «анархо-капиталистом», всемерно выступает за свободу торговли безо всяких тарифов. Там, где Трамп использует силу государства для проталкивания своей индустриальной программы, Милей сокращает роль этого государства. Как пишет The Economist, Милей проводит жесткую неолиберальную стратегию, является сторонником маленького государства и разделяет веру Маргарет Тэтчер в свободный рынок. По мнению влиятельного британского издания, «расхожая фраза о том, что Трамп и Милей - это «две горошины в одном стручке - полная ерунда».

Милей при всем своем популизме стремится говорить своему народу правду об инфляции и ценах на главные товары широкого обихода. Трамп не признает понятия факт-чекинга. Вот что он сказал о ценах, выступая на митинге в Мичигане по поводу 100 дней своего президентства.