Эрдоган на Северном Кипре дает громкие обещания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на церемонии открытия резиденции президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). В своем обращении он подчеркнул значимость события и неизменную поддержку Турции туркам-киприотам.

«Сегодня мы ставим еще одну печать на этой земле. Дарим туркам-киприотам еще одно великое достижение», — заявил Эрдоган.

Он назвал новую резиденцию «проявлением воли к существованию государства перед лицом несправедливости и беззакония» и заверил в поддержке ТРСК: «Знайте: как и раньше, Турция будет рядом с вами сегодня и завтра — в любой момент, когда потребуется».

Эрдоган также обратился к тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию на Кипре: «Тем, кто пытается посеять рознь, разрушить братство и принести на эти благословенные земли вражду вместо мира, не добиться успеха».

Президент Турции подчеркнул решимость Анкары укреплять связи турок-киприотов с тюркским миром и работать над снятием несправедливой изоляции: «Мы будем решительно поддерживать турок-киприотов — от укрепления связей с тюркским миром до снятия несправедливой изоляции».