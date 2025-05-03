Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела

Решение о признании ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской является результатом тщательного расследования, направленного на защиту закона. Так МИД Германии прокомментировал заявление с критикой решения госсекретаря США Марко Рубио.

Последний заявил, что Германия «предоставила своему разведывательному агентству новые полномочия для слежки за оппозицией», и выразил мнение, что Берлину следует «сменить курс». «Это не демократия — это замаскированная тирания. По-настоящему экстремистской является не популярная партия AдГ, занявшая второе место на недавних выборах, а смертоносная политика открытых границ иммиграции, против которой выступает AдГ», — написал он в Х.

МИД Германии ответил на пост Рубио: «Это демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования, направленного на защиту нашей Конституции и верховенства закона. Последнее слово будет за независимыми судами. Мы извлекли урок из нашей истории, что правый экстремизм необходимо остановить».

Позицию Рубио разделяют также вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) бизнесмен Илон Маск. Они выступили против возможного запрета партии. Маск выражал поддержку АдГ перед выборами в Бундестаг в феврале, что вызвало критику со стороны европейских лидеров.

2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции (BvF) признало партию правоэкстремистской организацией, придя к выводу, что в АдГ преобладает понимание народа, основанное на этническом происхождении, несовместимое с базовым свободным демократическим порядком. После этого исполняющий обязанности немецкого канцлера Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой ее запрета. При этом он подчеркнул, что служба внутренней разведки Германии предоставила очень подробное обоснование для присвоения партии этого статуса.