USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Новость дня
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену

Сирийцы задержали «освободителя Палестины»

17:49 453

Сирийские власти задержали в Дамаске генсека Народного фронта освобождения Палестины Талала Наджи, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Главное командование Сирии.

Новые власти Сирии заняли сдержанную позицию в отношении палестинских радикальных организаций, запретив палестинским фракциям иметь оружие, тренировочные лагеря или военные штабы на территории Сирии, а также использовать страну для действий против Израиля.

Кроме того, создан специальный комитет для наблюдения за деятельностью палестинских организаций, что указано в письме сирийского руководства США в ответ на условия частичного снятия санкций. Сирийская антитеррористическая служба сотрудничает с США в Аммане по вопросам, связанным с группами вроде «Исламского джихада».

Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
17:49 454
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
17:30 864
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции что происходит?
13:56 6930
Турция не пустит Нетаньяху в Баку
Турция не пустит Нетаньяху в Баку
16:49 2313
В этом году может погибнуть рекордное число россиян
В этом году может погибнуть рекордное число россиян
16:23 2101
Турки опять вышли на улицы
Турки опять вышли на улицы ВИДЕО
16:03 1935
Поздравил сын президента, Тебриз ликовал всю ночь, а «Трактор» поехал… в Тегеран
Поздравил сын президента, Тебриз ликовал всю ночь, а «Трактор» поехал… в Тегеран ФОТО, ВИДЕО
15:58 2331
Президент Сербии срочно госпитализирован
Президент Сербии срочно госпитализирован ОБНОВЛЕНО 15:47
15:47 4655
В бакинском метро отключилось электричество: возник хаос
В бакинском метро отключилось электричество: возник хаос
15:18 3149
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому
14:49 4076
США уходят, Израиль разворачивает войска
США уходят, Израиль разворачивает войска ОБНОВЛЕНО 14:23
14:23 5392

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
17:49 454
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
17:30 864
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции что происходит?
13:56 6930
Турция не пустит Нетаньяху в Баку
Турция не пустит Нетаньяху в Баку
16:49 2313
В этом году может погибнуть рекордное число россиян
В этом году может погибнуть рекордное число россиян
16:23 2101
Турки опять вышли на улицы
Турки опять вышли на улицы ВИДЕО
16:03 1935
Поздравил сын президента, Тебриз ликовал всю ночь, а «Трактор» поехал… в Тегеран
Поздравил сын президента, Тебриз ликовал всю ночь, а «Трактор» поехал… в Тегеран ФОТО, ВИДЕО
15:58 2331
Президент Сербии срочно госпитализирован
Президент Сербии срочно госпитализирован ОБНОВЛЕНО 15:47
15:47 4655
В бакинском метро отключилось электричество: возник хаос
В бакинском метро отключилось электричество: возник хаос
15:18 3149
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому
14:49 4076
США уходят, Израиль разворачивает войска
США уходят, Израиль разворачивает войска ОБНОВЛЕНО 14:23
14:23 5392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться