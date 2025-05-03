Сирийцы задержали «освободителя Палестины»

Новые власти Сирии заняли сдержанную позицию в отношении палестинских радикальных организаций, запретив палестинским фракциям иметь оружие, тренировочные лагеря или военные штабы на территории Сирии, а также использовать страну для действий против Израиля.

Кроме того, создан специальный комитет для наблюдения за деятельностью палестинских организаций, что указано в письме сирийского руководства США в ответ на условия частичного снятия санкций. Сирийская антитеррористическая служба сотрудничает с США в Аммане по вопросам, связанным с группами вроде «Исламского джихада».