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Хуситы грозят атаковать танкеры с нефтью США

18:10 443

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» предупредили судоходные компании о готовности атаковать коммерческие суда, перевозящие американскую нефть. Повстанцы объяснили это «запретом на экспорт, реэкспорт, передачу, погрузку, покупку или продажу американской сырой нефти», введённым в ответ на военную кампанию США против хуситов.

Подконтрольный хуситам Центр координации гуманитарных операций сообщил, что запрет вступит в силу 17 мая. В уведомлении указано, что нарушившие его компании попадут в «санкционный список лиц и организаций, совершивших агрессию против Йемена и любой арабской или исламской страны». Их суда станут целями атак в водах Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива, Аденского залива, Аравийского моря и Индийского океана.

Запрет распространяется и на нефть, отгружаемую из портов США. Центр подчеркнул, что «любое сотрудничество со списочными компаниями запрещается», включая компании, где они имеют долю, а также их руководство и владельцев.

После начала операции Израиля в Газе, хуситы уже угрожали атаками на связанные с еврейским государством суда. С ноября 2023 года они потопили два судна, ещё одно захватили. Погибли как минимум четыре моряка.

После прекращения огня в январе удары прекратились, но в марте, после срыва перемирия, хуситы возобновили атаки. 15 марта США начали массированные удары по объектам хуситов. В ответ повстанцы атакуют авианосец Harry Truman в Красном море, однако данных о повреждениях нет.

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