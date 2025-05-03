Близость к Нетаньяху стоила Уолтцу поста

По данным издания, Уолтц добивался жёсткой линии в отношении Тегерана, не предусматривавшей дипломатических решений. Информация о его действиях дошла до Трампа, и тот остался этим недоволен — особенно на фоне подготовки к встрече с израильским лидером в начале февраля.

Ранее Трамп объявил, что Уолтц покинет должность советника и будет выдвинут на пост постпреда США при ООН. Его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио. В марте Уолтц также оказался в центре скандала после того, как случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат Signal, где обсуждались удары по хуситам.