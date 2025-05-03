Стрельба у дома Зурабишвили

Стрельба произошла сегодня, 3 мая, ранним утром в Старом Тбилиси, рядом с площадью Гудиашвили, у дома бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщила сама Зурабишвили на своей странице в Facebook, было произведено восемь выстрелов, одна из пуль упала во дворе её дома. В результате инцидента ранены два человека.

По её словам, около 04:20 утра произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек, сопровождавшаяся криками и завершившаяся стрельбой.