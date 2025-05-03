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Стрельба у дома Зурабишвили

18:34 1465

Стрельба произошла сегодня, 3 мая, ранним утром в Старом Тбилиси, рядом с площадью Гудиашвили, у дома бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщила сама Зурабишвили на своей странице в Facebook, было произведено восемь выстрелов, одна из пуль упала во дворе её дома. В результате инцидента ранены два человека.

По её словам, около 04:20 утра произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек, сопровождавшаяся криками и завершившаяся стрельбой.

«Произошедшее этой ночью перед моими окнами заставляет задуматься... Речь идёт уже не только о моей личной безопасности — это вопрос безопасности всего города», — написала Зурабишвили.

Она опубликовала фотографии, на которых отмечены места падения пуль, также напомнив, что её лишили государственной охраны.

В Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили, что между неизвестными лицами произошёл конфликт, в ходе которого двое были ранены из огнестрельного оружия. По данным ведомства, личность подозреваемого установлена, и ведутся действия по его задержанию.

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