USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Новость дня
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену

ХАМАС показал новое видео с раненым заложником

19:40 507

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеозапись с мужчиной, который представился израильским заложником, удерживаемым в секторе Газа.

Кадры с ним распространило боевое крыло движения — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — в своём Telegram-канале.

Мужчина не представился и назвал только свой порядковый номер в списке заложников, однако израильский портал Ynet идентифицировал его как уроженца Донбасса Максима Харкина. Он сообщил, что получил ранения в результате последнего обстрела Газы со стороны израильских военных.

Информации о том, где и когда была сделана запись, не приводится.

5 апреля ХАМАС впервые опубликовал кадры с участием, предположительно, Харкина. Тогда вместе с ним в записи видеоролика участвовал также молодой человек, в котором израильские СМИ опознали гражданина еврейского государства Бара Куперштейна.

15 января Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу 1 марта. Предполагалось, что за время действия первой фазы соглашения стороны договорятся о реализации второго этапа прекращения огня, однако этого так и не произошло. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 59 заложников.

Посол в Армении о заседании в Баку
Посол в Армении о заседании в Баку
19:56 3
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
19:40 508
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой наша корреспонденция
17:14 1739
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности, все еще актуально
10:56 7653
Вашингтон выдвинул странам НАТО ультиматум
Вашингтон выдвинул странам НАТО ультиматум
19:15 938
Вторая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Вторая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Баку
19:22 267
Стрельба у дома Зурабишвили
Стрельба у дома Зурабишвили
18:34 1468
Близость к Нетаньяху стоила Уолтцу поста
Близость к Нетаньяху стоила Уолтцу поста
18:20 1537
Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
17:49 1858
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
17:30 2227
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции что происходит?
13:56 8556

ЭТО ВАЖНО

Посол в Армении о заседании в Баку
Посол в Армении о заседании в Баку
19:56 3
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
19:40 508
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой наша корреспонденция
17:14 1739
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности, все еще актуально
10:56 7653
Вашингтон выдвинул странам НАТО ультиматум
Вашингтон выдвинул странам НАТО ультиматум
19:15 938
Вторая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Вторая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Баку
19:22 267
Стрельба у дома Зурабишвили
Стрельба у дома Зурабишвили
18:34 1468
Близость к Нетаньяху стоила Уолтцу поста
Близость к Нетаньяху стоила Уолтцу поста
18:20 1537
Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
Сирийцы задержали «освободителя Палестины»
17:49 1858
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
Немцы посоветовали госсекретарю США не совать нос в чужие дела
17:30 2227
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции
Израиль вышел из сделки с Турцией… и громит турецкие позиции что происходит?
13:56 8556
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться