ХАМАС показал новое видео с раненым заложником

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеозапись с мужчиной, который представился израильским заложником, удерживаемым в секторе Газа.

Кадры с ним распространило боевое крыло движения — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — в своём Telegram-канале.

Мужчина не представился и назвал только свой порядковый номер в списке заложников, однако израильский портал Ynet идентифицировал его как уроженца Донбасса Максима Харкина. Он сообщил, что получил ранения в результате последнего обстрела Газы со стороны израильских военных.

Информации о том, где и когда была сделана запись, не приводится.