ХАМАС показал новое видео с раненым заложником

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеозапись с мужчиной, который представился израильским заложником, удерживаемым в секторе Газа.
Кадры с ним распространило боевое крыло движения — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — в своём Telegram-канале.
Мужчина не представился и назвал только свой порядковый номер в списке заложников, однако израильский портал Ynet идентифицировал его как уроженца Донбасса Максима Харкина. Он сообщил, что получил ранения в результате последнего обстрела Газы со стороны израильских военных.
Информации о том, где и когда была сделана запись, не приводится.
5 апреля ХАМАС впервые опубликовал кадры с участием, предположительно, Харкина. Тогда вместе с ним в записи видеоролика участвовал также молодой человек, в котором израильские СМИ опознали гражданина еврейского государства Бара Куперштейна.
15 января Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу 1 марта. Предполагалось, что за время действия первой фазы соглашения стороны договорятся о реализации второго этапа прекращения огня, однако этого так и не произошло. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.
По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 59 заложников.