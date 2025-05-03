Вашингтон выдвинул странам НАТО ультиматум

Американская сторона пригрозила, что президент США Дональд Трамп может не поехать на саммит НАТО в Гааге в июне, если союзники в Европе не увеличат расходы на оборону.

По его информации, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер практически на каждой встрече в Брюсселе требует от европейских стран договориться о повышении расходов на оборону до 5% от их ВВП. «Сначала немцы думали, что американцы не серьезно имели в виду [расходы] 5%, что это лишь тактика ведения переговоров. Сейчас они верят Уитакеру на слово — и тогда, когда он грозит тем, что Трамп останется в стороне от саммита в июне, если со стороны других государств НАТО не произойдет движения в вопросе денег», — пишет издание.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в альянсе сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте предложит Трампу к саммиту в Гааге «двухступенчатый план» повышения военных расходов стран НАТО с нынешних 2% до 5% ВВП. Если этот план будет принят США и затем утвержден на саммите в конце июня, это станет новым целевым показателем для государств альянса вместо нынешних 2%.