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Вторая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Баку

Отдел спорта
19:22 271

На Кубке Европы по художественной гимнастике завершился третий день соревнований.

Сегодня определились медалисты среди взрослых групповых команд. Сборная Азербайджана в составе Камиллы Алиевой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Софии Мамедовой сначала в упражнениях с пятью лентами победила в очном матче Эстонию (21,250:20,900), а затем в финале с участием Италии и Болгарии с мячами и обручами с результатом 22,250 балла завоевала бронзу. Победила Болгария, серебро у Италии.

Напомним, вчера наши групповички отдельно с мячами и обручами выиграли золото.

Также сегодня выступили юниорские групповые команды. Здесь азербайджанская команда (Ройя Аликишиева, Аян Насирова, Шямс Муваффаги, Назрин Абдуллаева, Назрин Салманлы) в многоборье заняла 7-е место с результатом 41,400 балла. Также наша группа вышла в завтрашние отдельные финалы. А медали сегодня взяли Болгария, Украина и Израиль.

Помимо этого, в субботу начались индивидуальные соревнования юниорок. Здесь разыгрывались медали в командном зачете. Азербайджан с Шямс Агагусейновой и Азадой Атакишиевой набрал в сумме 94,200 балла и занял 6-е место. Призовые места у Болгарии, Италии и Израиля. При этом наши гимнастки пробились в завтрашние отдельные финалы: Атакишиева - с обручем, Агагусейнова - с мячом и лентой.

Таким образом, после трех дней соревнований у Азербайджана золото и бронза.

Кубок Европы завершится завтра. Будет разыграно еще семь комплектов медалей.

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