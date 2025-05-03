Вторая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Баку

На Кубке Европы по художественной гимнастике завершился третий день соревнований. Сегодня определились медалисты среди взрослых групповых команд. Сборная Азербайджана в составе Камиллы Алиевой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Софии Мамедовой сначала в упражнениях с пятью лентами победила в очном матче Эстонию (21,250:20,900), а затем в финале с участием Италии и Болгарии с мячами и обручами с результатом 22,250 балла завоевала бронзу. Победила Болгария, серебро у Италии. Напомним, вчера наши групповички отдельно с мячами и обручами выиграли золото.

Также сегодня выступили юниорские групповые команды. Здесь азербайджанская команда (Ройя Аликишиева, Аян Насирова, Шямс Муваффаги, Назрин Абдуллаева, Назрин Салманлы) в многоборье заняла 7-е место с результатом 41,400 балла. Также наша группа вышла в завтрашние отдельные финалы. А медали сегодня взяли Болгария, Украина и Израиль.