Cтраны ОПЕК+ договорились ускорить темпы добычи нефти

Cтраны ОПЕК+ договорились увеличить темпы добычи нефти в июне на 411.000 баррелей в сутки, сообщает Reuters.

По словам источников, Саудовская Аравия (КСА) подталкивает ОПЕК+ ускорить отмену ранее принятых сокращений добычи, чтобы «наказать» своих коллег по организации - Ирак и Казахстан - за несоблюдение квот на добычу. Повышение также последовало за призывами Трампа к ОПЕК+ увеличить добычу, а также в преддверии визита американского президента в КСА в мае.

Цены на нефть в апреле упали до четырехлетнего минимума, ниже $60 за баррель, после того как ОПЕК+ объявила о большем, чем ожидалось, увеличении добычи в мае, а тарифы Трампа усилили обеспокоенность по поводу слабости мировой экономики.