Трамп ударил по крупнейшей компании Турции

Администрация 47-го президента США ввела санкции против группы международных компаний, обвиняемых в нарушении режима ограничений в отношении Ирана.
В «черный список» попала и одна из крупнейших турецких химических компаний — Kimpaş Kimya, которая, по данным Госдепартамента США, закупала у Ирана нефтехимическую продукцию на сумму около 15 миллионов долларов.
Решение об ограничительных мерах было объявлено госсекретарем Марко Рубио и опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США. В документе говорится о разоблачении масштабной схемы нелегального экспорта иранской нефти и нефтехимических продуктов через посреднические структуры в ОАЭ, Турции и других странах. Общий объём предполагаемых сделок оценивается в 500 миллионов долларов, что, по мнению американской стороны, позволило Тегерану финансировать запрещённые вооружённые группировки и вести ядерные разработки.
Санкции затронули пять компаний, зарегистрированных в ОАЭ, включая Solvent Organics FZE (более 300 миллионов долларов оборота) и Alseerah Trading LLC (свыше 150 миллионов долларов), турецкую компанию Kimpaş Kimya, импортировавшую иранскую продукцию на 15 миллионов долларов, а также одну из иранских логистических компаний, обеспечивавших подсанкционные поставки, два морских судна, задействованных в транспортировке нефтепродуктов в Китай, и несколько компаний из других стран.
В официальном заявлении Госдепартамента подчеркивается, что «эти структуры участвовали в финансировании деструктивной деятельности Ирана, включая поддержку террористических организаций ХАМАС, «Хезболла» и хуситских формирований».
Компания Kimpaş Kimya (полное название Kimpaş Kimyəvi Maddələr Marketinq Ticarət və Sənaye Şirkəti) была основана в 1982 году инженером-химиком Лютфи Абаем и входит в состав Abay Holding. Ее основная специализация — производство и продажа пластиков, полиэтилена и химического сырья, а производственные мощности расположены в промышленной зоне Гебзе на площади 6 тысяч квадратных метров.
В Турции эта компания входит в число одной из активно развивающихся: с 2017 по 2021 год её оборот вырос с 640 миллионов до 3 миллиардов турецких лир. Kimpaş приобрела известность после участия в приватизации имущества, конфискованного у структур, связанных с организацией FETÖ. К ключевым активам, приобретенные Kimpaş в рамках распродажи, следует назвать:
Naksan Plastik — один из крупнейших производителей пластика в стране, который был выкуплен через дочернюю компанию Kimpack за 1,4 миллиарда лир. До национализации на этом предприятии работали 2 тысячи человек, а производственная база превышала 150 тысяч квадратных метров;
Royal Halı — бывшая компания холдинга Naksan Holding, купленная за 121 миллион лир. Сделка включала в себя популярные бренды ковровой продукции, включая Royal Halı, Pierre Cardin Halı, Atlas Halı, Studio Halı, а также производителя палаток Nakpilsa.
Следует отметить, что возвращение к жёсткому санкционному режиму против Ирана стало для администрации Трампа вполне ожидаемым шагом. При Байдене санкционная политика США, в основном, была сфокусирована на России, однако с возвращением Дональда Трампа в Белый дом приоритет вновь сместился в сторону Ближнего Востока и иранского ядерного досье.
Представители Turkish Exporters Assembly пока не прокомментировали ситуацию. В то же время, как отмечают источники haqqin.az в Анкаре, санкции против Kimpaş могут оказать влияние на весь сектор турецкого импорта нефтехимии, учитывая тесные связи этой компании с внутренним рынком, государственными тендерами и производственными цепочками.