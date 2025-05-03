Трамп ударил по крупнейшей компании Турции

Администрация 47-го президента США ввела санкции против группы международных компаний, обвиняемых в нарушении режима ограничений в отношении Ирана. В «черный список» попала и одна из крупнейших турецких химических компаний — Kimpaş Kimya, которая, по данным Госдепартамента США, закупала у Ирана нефтехимическую продукцию на сумму около 15 миллионов долларов. Решение об ограничительных мерах было объявлено госсекретарем Марко Рубио и опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США. В документе говорится о разоблачении масштабной схемы нелегального экспорта иранской нефти и нефтехимических продуктов через посреднические структуры в ОАЭ, Турции и других странах. Общий объём предполагаемых сделок оценивается в 500 миллионов долларов, что, по мнению американской стороны, позволило Тегерану финансировать запрещённые вооружённые группировки и вести ядерные разработки.

Санкции затронули пять компаний, зарегистрированных в ОАЭ, включая Solvent Organics FZE (более 300 миллионов долларов оборота) и Alseerah Trading LLC (свыше 150 миллионов долларов), турецкую компанию Kimpaş Kimya, импортировавшую иранскую продукцию на 15 миллионов долларов, а также одну из иранских логистических компаний, обеспечивавших подсанкционные поставки, два морских судна, задействованных в транспортировке нефтепродуктов в Китай, и несколько компаний из других стран. В официальном заявлении Госдепартамента подчеркивается, что «эти структуры участвовали в финансировании деструктивной деятельности Ирана, включая поддержку террористических организаций ХАМАС, «Хезболла» и хуситских формирований». Компания Kimpaş Kimya (полное название Kimpaş Kimyəvi Maddələr Marketinq Ticarət və Sənaye Şirkəti) была основана в 1982 году инженером-химиком Лютфи Абаем и входит в состав Abay Holding. Ее основная специализация — производство и продажа пластиков, полиэтилена и химического сырья, а производственные мощности расположены в промышленной зоне Гебзе на площади 6 тысяч квадратных метров. В Турции эта компания входит в число одной из активно развивающихся: с 2017 по 2021 год её оборот вырос с 640 миллионов до 3 миллиардов турецких лир. Kimpaş приобрела известность после участия в приватизации имущества, конфискованного у структур, связанных с организацией FETÖ. К ключевым активам, приобретенные Kimpaş в рамках распродажи, следует назвать: