Посол в Армении о заседании в Баку

Об этом сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью армянским СМИ.

Следующие заседания региональной консультативной платформы "3+3" должны пройти в Ереване и Баку — в порядке очередности, который согласуют сами участники.

Он напомнил, что Москва активно содействовала созданию формата "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия — с одной стороны, Россия, Иран и Турция — с другой). Грузия пока не участвует в заседаниях, однако, по словам посла, всем участникам ясно, что дверь для Тбилиси остается открытой.

Копыркин также отметил, что по мере формирования необходимых условий возможно обсуждение и вопросов региональной безопасности. При этом он предложил усилить взаимодействие в рамках "3+3" контактами в формате Россия — Армения — Иран, сосредоточив внимание на перспективных экономических и транспортных проектах, внешнеполитической координации и гуманитарной повестке. Он подчеркнул, что такие обсуждения должны дополнять существующие двусторонние договорённости и региональные механизмы, а не заменять их.

Напомним, последнее заседание платформы "3+3" состоялось в Стамбуле в октябре 2024 года.