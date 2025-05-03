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Ильхам Алиев встретился с патриархом Кириллом

20:13 1571

3 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает официальный сайт главы государства.

После встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.

Отметим, что первая леди Азербайджана удостоена этого ордена указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

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