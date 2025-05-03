Зеленский придумал кару за отказ от ресурсной сделки

Об этом он сказал в разговоре с журналистами, сообщает «Суспільне».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты, которые не проголосуют за ратификацию ресурсного соглашения с США, должны быть лишены американских виз.

По словам Зеленского, документ, подписанный правительствами Украины и США, соответствует Конституции и выгоден обеим сторонам. Однако часть депутатов, по его словам, намерены голосовать против.

«Они ездят в США каждый месяц, рассказывают, как здесь всё плохо, какие регионы важны, а какие — не очень. Потом возвращаются и не голосуют за принципиальные вещи», — отметил он.

Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда (50/50), куда Украина вносит долю за счёт доходов от лицензий на добычу ископаемых, а США — в виде военной помощи или иным способом. Штаты также получат приоритет в покупке ресурсов и право вето на их продажу недружественным странам.

Ранее ряд депутатов критиковали соглашение за отсутствие сроков действия и гарантий безопасности.