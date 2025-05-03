Европа разрабатывает истребитель шестого поколения

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, интерес к проекту усилился из-за критики НАТО со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. Разработка нового истребителя, по мнению источника, позволит Европе снизить зависимость от «прихотей Вашингтона».

При этом в ЕС не исключают импорт американских вооружений, но хотят большей автономии в вопросах безопасности.

Ранее Politico отмечало, что страны ЕС опасаются возможного снижения поддержки со стороны США, если Трамп вернется в Белый дом. На этом фоне в НАТО усиливается давление на членов альянса по увеличению оборонных расходов — до 2% ВВП как минимального уровня.