Россия очень хочет дружить с Арменией, а проклятый Запад портит всю малину

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Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что западные страны «пытаются рассорить Москву и Ереван». По его словам, официальные лица США и Евросоюза «сбросили маски» и стали открыто говорить о попытках снизить влияние России на Южный Кавказ.

«Что касается вызовов, то выделю тот факт, что наши страны отрыто и грубо пытаются «растащить», рассорить. Для решения этой неблаговидной задачи в ход идут различные политические манипуляции, информационные операции, попросту прямая ложь и клевета. Кто за этим стоит, хорошо известно, как и их одержимость стратегическим поражением России», — сказал Копыркин.

По его словам, США и ЕС «нацелены на разрушение союзнической связки Москвы и Еревана под предлогом помощи армянским партнерам в диверсификации отношений». «Мы обоснованно рассчитываем, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну для открытия в регионе второго фронта противостояния с Россией», — добавил посол.

В январе 2025 года МИД Армении и Госдеп США подписали хартию о стратегическом партнерстве, а также объявили о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в атомной сфере. В апреле президент Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении страны вступить в Евросоюз.

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