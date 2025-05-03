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Пошлины не сломают Китай: посол о торговой войне с США

21:06 246

Посол Китая в США Се Фэн заявил, что США не смогут запугать Китай пошлинами и призвал к равноправным переговорам по вопросам двусторонней торговли.

Он подчеркнул, что "взвинчивание ставок пошлин дестабилизирует экономику и замедляет рост". Китай защищает свои права и международный торговый порядок, заявил дипломат.

Се Фэн добавил, что Китай продолжит углублять связи с международными партнерами и будет открытым для мира, считая, что открытость приводит к прогрессу, а изоляция — к застою.

Также он отметил, что китайско-американские экономические отношения сбалансированы и взаимовыгодны, и Китай сохранит курс на стабильный рост и большую открытость.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Китай ответил повышением тарифов на американские товары до 125%.

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