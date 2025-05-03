Премьер Йемена ушел в отставку

«Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра», — написал премьер.

Об этом глава Кабмина страны заявил в социальной сети X.

Бен Мубарак добавил, что причиной для подобного решения стала «неспособность выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве». По его словам, за время работы на посту главы Кабмина Йемена он столкнулся с различными трудностями.

Бен Мубарак занял пост премьер-министра Йемена в начале февраля 2024 года. До этого работал министром иностранных дел страны.