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Премьер Йемена ушел в отставку

21:29 107

Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бен Мубарак подал в отставку.

Об этом глава Кабмина страны заявил в социальной сети X.

«Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра», — написал премьер.

Бен Мубарак добавил, что причиной для подобного решения стала «неспособность выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве». По его словам, за время работы на посту главы Кабмина Йемена он столкнулся с различными трудностями.

Бен Мубарак занял пост премьер-министра Йемена в начале февраля 2024 года. До этого работал министром иностранных дел страны.

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