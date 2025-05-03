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Лейбористы Австралии победили второй раз подряд

22:23 269

На выборах 3 мая правящая Лейбористская партия во главе с Энтони Альбанезе одержала победу и сохранила контроль над нижней палатой парламента. Это позволит премьеру остаться на второй срок — впервые с 2004 года лейбористам удалось выиграть выборы дважды подряд.

Альбанезе назвал результаты выборов выбором в пользу «справедливости и социального прогресса» и пообещал продолжить реформы в сфере здравоохранения, жилья и климата.

Лидер оппозиции Питер Даттон признал поражение, потеряв депутатское кресло в своём округе. Он взял на себя ответственность за провал кампании и поздравил Альбанезе с победой.

Эксперты связывают успех лейбористов с поддержкой курса на борьбу с ростом цен и реформой энергетики.

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