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Узбекистан вызвал посла России из-за мигрантов

22:41 645

В Министерство иностранных дел Узбекистана был вызван посол России Олег Малгинов в связи с участившимися сообщениями о нарушениях прав узбекских трудовых мигрантов на территории РФ.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи узбекская сторона выразила обеспокоенность случаями жестокого обращения с гражданами Узбекистана, работающими в России, и подчеркнула необходимость соблюдения их прав и свобод в соответствии с законодательством страны пребывания.

Ташкент призвал Москву внимательно рассмотреть поднятые вопросы и довести обеспокоенность до соответствующих российских органов.

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