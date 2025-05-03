Узбекистан вызвал посла России из-за мигрантов

В Министерство иностранных дел Узбекистана был вызван посол России Олег Малгинов в связи с участившимися сообщениями о нарушениях прав узбекских трудовых мигрантов на территории РФ.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи узбекская сторона выразила обеспокоенность случаями жестокого обращения с гражданами Узбекистана, работающими в России, и подчеркнула необходимость соблюдения их прав и свобод в соответствии с законодательством страны пребывания.

Ташкент призвал Москву внимательно рассмотреть поднятые вопросы и довести обеспокоенность до соответствующих российских органов.