Орбан возмутился решением признать АдГ экстремистами

«Что, черт возьми, происходит в Германии? Вы можете положиться на нас», — написал премьер-министр в X, отметив в посте аккаунт Вайдель.

В пятницу Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало «Альтернативу для Германии», как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов.

Организация пока не запрещается — это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией — после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году, и Коммунистической партией Германии в 1956 году. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.