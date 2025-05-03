USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Нетаньяху не приедет в Баку
Новость дня
Нетаньяху не приедет в Баку

Уоррен Баффет уходит

3 мая 2025, 23:59 782

94-летний инвестор Уоррен Баффет сообщил, что до конца 2025 года уйдет с поста генерального директора Berkshire Hathaway.

Об этом он заявил на годовом собрании акционеров компании. Его преемником станет вице-председатель холдинга Грег Абель.

Баффет отметил, что официальное решение примет совет директоров на заседании 4 мая. Он также добавил, что продолжит помогать компании, но руководство перейдет к Абелю.

Баффет управляет Berkshire Hathaway с 1965 года. Тогда он приобрел контрольный пакет акций текстильной компании, превратив ее в инвестиционный гигант с активами в Apple, Coca-Cola, Chevron и других. Сейчас его состояние оценивается в $169 млрд.

После ухода Баффет не планирует продавать свои акции. По его словам, Berkshire будет в надежных руках: «Я считаю, что перспективы компании под руководством Грега даже лучше, чем при мне».

После смерти Баффета его состояние будет направлено в новый благотворительный фонд под управлением троих его детей.

Нетаньяху не приедет в Баку
Нетаньяху не приедет в Баку обновлено 21:17, срочно в номер
3 мая 2025, 21:17 11598
Второй за сутки: Украина уничтожила еще один российский самолет
Второй за сутки: Украина уничтожила еще один российский самолет видео; обновлено 23:13
3 мая 2025, 23:13 7922
Алиев рассказал патриарху Кириллу о мире и гармонии
Алиев рассказал патриарху Кириллу о мире и гармонии фото; 22:58
3 мая 2025, 22:58 4200
Пакистан запустил ракету на фоне обострения с Индией
Пакистан запустил ракету на фоне обострения с Индией обновлено 22:05
3 мая 2025, 22:05 13642
Трамп ударил по крупнейшей компании Турции
Трамп ударил по крупнейшей компании Турции наша корреспонденция
3 мая 2025, 19:37 7219
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана горячая тема
3 мая 2025, 11:55 5413
Россия очень хочет дружить с Арменией, а проклятый Запад портит всю малину
Россия очень хочет дружить с Арменией, а проклятый Запад портит всю малину
3 мая 2025, 20:55 1876
Посол в Армении о заседании в Баку
Посол в Армении о заседании в Баку
3 мая 2025, 19:56 4537
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
3 мая 2025, 19:40 2355
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой наша корреспонденция
3 мая 2025, 17:14 3177
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности, все еще актуально
3 мая 2025, 10:56 9327

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху не приедет в Баку
Нетаньяху не приедет в Баку обновлено 21:17, срочно в номер
3 мая 2025, 21:17 11598
Второй за сутки: Украина уничтожила еще один российский самолет
Второй за сутки: Украина уничтожила еще один российский самолет видео; обновлено 23:13
3 мая 2025, 23:13 7922
Алиев рассказал патриарху Кириллу о мире и гармонии
Алиев рассказал патриарху Кириллу о мире и гармонии фото; 22:58
3 мая 2025, 22:58 4200
Пакистан запустил ракету на фоне обострения с Индией
Пакистан запустил ракету на фоне обострения с Индией обновлено 22:05
3 мая 2025, 22:05 13642
Трамп ударил по крупнейшей компании Турции
Трамп ударил по крупнейшей компании Турции наша корреспонденция
3 мая 2025, 19:37 7219
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана горячая тема
3 мая 2025, 11:55 5413
Россия очень хочет дружить с Арменией, а проклятый Запад портит всю малину
Россия очень хочет дружить с Арменией, а проклятый Запад портит всю малину
3 мая 2025, 20:55 1876
Посол в Армении о заседании в Баку
Посол в Армении о заседании в Баку
3 мая 2025, 19:56 4537
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
ХАМАС показал новое видео с раненым заложником
3 мая 2025, 19:40 2355
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой
Трамп едет в Аргентину, чтобы покончить с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой наша корреспонденция
3 мая 2025, 17:14 3177
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит
«Кассир» мафии раскрыл секреты и был убит сенсационные подробности, все еще актуально
3 мая 2025, 10:56 9327
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться