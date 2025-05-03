Уоррен Баффет уходит

Баффет отметил, что официальное решение примет совет директоров на заседании 4 мая. Он также добавил, что продолжит помогать компании, но руководство перейдет к Абелю.

Об этом он заявил на годовом собрании акционеров компании. Его преемником станет вице-председатель холдинга Грег Абель.

94-летний инвестор Уоррен Баффет сообщил, что до конца 2025 года уйдет с поста генерального директора Berkshire Hathaway.

Баффет управляет Berkshire Hathaway с 1965 года. Тогда он приобрел контрольный пакет акций текстильной компании, превратив ее в инвестиционный гигант с активами в Apple, Coca-Cola, Chevron и других. Сейчас его состояние оценивается в $169 млрд.

После ухода Баффет не планирует продавать свои акции. По его словам, Berkshire будет в надежных руках: «Я считаю, что перспективы компании под руководством Грега даже лучше, чем при мне».

После смерти Баффета его состояние будет направлено в новый благотворительный фонд под управлением троих его детей.